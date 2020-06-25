مطار القاهرة الدولي يستقبل 300 مصري عائدين من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، رحلتين استثنائيتين، على متنهم حوالي 300 مصري من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

قالت مصادر بالمطار وصلت رحلة لشركة فلاي ناس قادمة من جدة تقل 120 راكبا مصري ، ورحلة لشركة فلاي ايجيبت قادمة من الرياض تقل 180 مصري ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحه.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.