النفط يرتفع بأسعار طفيفة وسط تخوفات من فيروس كورونا

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا في أسعار النفط الخام بنوعية خام برنت العالمي وخام غرب تيكساس الأمريكي، حيث ارتفعت خلال الأسبوع الماضي ووصل سعر خام برنت العالمي الي 43.07 دولار للبرميل، وخام غرب تيكساس الأمريكي الي40.73 دولار للبرميل.

وجاء التحسن الطفيف في أسعار النفط نتيجة لعودة الحياة في عدة مناطق ودول خاصة بعد تخفيف الحظر.

ولكن هذا الارتفاع جاء وسط تخوف من ارتفاع أعداد الإصابات الكبيرة بفيروس كورونا، وسط تخوف من حدوث موجة ثانية للمرض خاصة بعد اكتشاف حالات جديدة مصابة في الصين بالرغم من خلوها من المرض لمدة تقارب الشهرين.

كما كان لارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط سبب في عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ومن جانبه قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاد البترول إنه وفقًا لأحدث التنبوءات من توقعات الطاقة قصيرة المدى التي تصدرها شهريًا إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) , سيصل متوسط ​​سعر خام برنت 33.04 دولارًا للبرميل في عام 2020 و 45.62 دولارًا للبرميل في عام 2021. ويمثل هذا انخفاضاً من متوسط 64.36 دولار للبرميل في عام 2019 ويعكس مراجعة تنازلية قدرها 3.58 دولار للبرميل لعام 2020 مقارنة بالتقديرات السابقة.