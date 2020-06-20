الكاظمي: الاعتماد الكلي على إيرادات النفط دليل فشل السياسات السابقة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، إن اعتماد الموازنة العامة كليا على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات التي اتبعت من قبل الحكومات السابقة.

وأضاف الكاظمي - في تصريح نقلته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية - أنه يجب تنويع مصادر الدخل العراقي حتى لا تتأثر الموازنة العامة بتقلبات سوق النفط والأحداث العالمية.

وأكد الكاظمي، أن الحكومة تعمل على استعادة عافية قطاع النفط العراقي نظرا لما يمثله من أهمية للبلاد.

ويمثل إنتاج النفط العراقي نسبة كبيرة من صافي الدخل؛ الأمر الذي يجعل الموازنة مرهونة بتقلبات سوق النفط الذي شهد حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".