مسؤول إيراني: انفجار طهران لم يسفر عن خسائر بشرية

قال مدير عام العلاقات العامة في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد داود عبدي، إن انفجار خزان للغاز في منطقة "بارجين" العامة، لحسن الحظ، لم يسفر عن خسائر بشرية.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم، عن العميد عبدي، أنه جرى السيطرة على الحريق وإخماده من قبل سيارات الإطفاء التي سارعت للتواجد في مكان الحادث.

وأكد العميد داود عبدي أنه فور وقوع حادث الانفجار بادرت السلطات الإيرانية للتحقيق فيه بدقة، منوها إلى أن المعلومات التفصيلية عن الانفجار سيجري الإعلان عنها لاحقا من قبل الجهات المعنية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأكدت الوكالة أنه جرى بث مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه جرى التقاطه في شرق طهران، ويظهر فيه ضوء برتقالي اللون، مصحوبا بصوت هائل أضاء السماء كوقت غروب الشمس.