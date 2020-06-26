تركيب أول "كابينة تعقيم" للمصلين بمسجد الزاهد في كفر الشيخ 

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه جرى تركيب أول" كابينة" للتعقيم بمسجد الزاهد بمدينة سيدي غازي، حيث سيمر المصلٍ منها للتعقيم قبل دخول المسجد، مشيراً إلى أنها ذاتية التعقيم.

وتواصل مديرية الأوقاف حملات تطهير وتعقيم تشمل جميع المساجد في 16 إدارة تابعة لها، قبل إعادة فتحها أمام المصلين لأداء الصلوات اليومية فقط بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف وكيل الأوقاف، أن جميع الإدارات شنت منذ أمس حملة تعقيم ونظافة بالمساجد من الداخل والخارج استعدادا لفتحها فجر غد السبت، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامة وإحضار كل مصلي السجادة الخاصه به والتباعد في الصفوف.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه جرى التوجيه بضرورة التزام العاملين بالإجراءات حتى يكونوا قدوة لرواد المساجد.