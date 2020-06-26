الصحة تحذر من بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا على مواقع التواصل: مٌزيفة

حذرت وزارة الصحة والسكان من بروتوكولات متداولة لعلاج فيروس كورونا منسوبة للوزراة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه البروتوكولات مزيفة. ورد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، على ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا منسوبة لوزارة الصحة.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه لا صحة للبروتوكولات المتداولة لعلاج فيروس كورونا ومنسوبة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مُوضحةً أن هذه البروتوكولات مزيفة ولا علاقة للوزارة بها، وأن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف أدوية بروتوكول العلاج لكل مصاب بالفيروس حسب طبيعة حالته، وفقاً لقرارات اللجنة العلمية المشكلة في هذا الشأن، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات المنتشرة على الإنترنت، والتي تستهدف الربح وقد تؤدي للإضرار بصحتهم.

وتعد وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وفقاً لرأي اللجنة العلمية، وذلك إما من خلال تطبيق البروتوكولات العلاجية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا ذوي الأعراض البسيطة أثناء العزل المنزلي، كما تواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.