"الزراعة": 187 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو لصغار المربين

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 187 مليون جنيه يستفيد منها 989 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 12998 رأس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع نحو مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون جنية حتى الآن لعدد 8341 مستفيد، ولتمويل 95220 رأس ماشية.

وشدد الصياد على تعليمات وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها، موضحا أن المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك.

من جانبه أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ثبات واستقرار أسعار رؤوس المواشي الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الراهنة كان دافعا قويا ًومشجعا للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد.

وأضاف سليمان أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).