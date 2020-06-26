إزالة 102 إعلان بدون ترخيص من شوارع القنطرة غرب

أعلن كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أن الوحدة المحلية للمركز والمدينة وباللجنة المشكلة برئاسة أحمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدنية، قامت بإزالة 102 إعلان ولافتة مخالفة وبدون ترخيص، وتم التنبيه على أصحابها باتخاذ الإجراءات اللازمة للترخيص بالإضافة إلى إتباع التعليمات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة استمرار حملات إزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية حفاظاً على الشكل الحضاري لشوارع المركز والمدنية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وتطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات في الشوارع ومراعاة الجوانب التأمينية والقانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.