إصابة 6 أشخاص في 3 حرائق متفرقة بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في 3 حرائق متفرقة في قرية بر خيل ومركز طما وقرية الهيشة بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد نشوب حريق في أسطح 3 منازل بقرية بر خيل.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من هشام محجوب محمد، 40 عاما بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 90%، وأمين جمعه أمين، 45 عاما باشتباه كسر بالذراع الأيسر واختناق، كما أصيب 4 آخرون باختناق.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي البلينا المركزي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة طما بنشوب حريق بشقه بشارع القومية العربية. انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي ملك "إسلام.ع.م" 21 عاما، عامل، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكور رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، لافتا إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وورد بلاغ لمركز شرطة طما بنشوب حريق بناحية الهيشة، وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة أخشاب ملك "أسماء.ع.ا" 44 عاما، ربة منزل، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالورشة، ونتج عن ذلك احتراق بعض الأخشاب بالورشة.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.