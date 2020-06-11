حريق يلتهم 4 منازل و5 أحواش ماشية في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج حريقين، الأول بمدينة أخميم شرق المحافظة نتج عنه احتراق 3 منازل، وتبين أن سببه تطاير شرر من فرن بلدي.

كما شهدت قرية الدويرات بمدينة المنشأة، حريقا لذات السبب أسفر عن احتراق منزل و5 أحواش ماشية، ولم ينتج عن الواقعتين ثمة إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بناحية العيساوية شرق.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "عبد الرحيم.ص.ح" 51 عاما، عامل، وأمتد لمنزلين مجاورين، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال أصحاب المنازل، رجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وأكدوا نفوق 8 رؤوس ماشية و4 رؤوس غنم واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال.

كما تبلغ لمركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بمنزل بناحية الدويرات دائرة المركز، انتقل مساعد المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز ومدير إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الأرضي بمنزل ملك "عبد الرحيم إبراهيم ماجد عبد الرحيم"، 44 عاما، عامل، وامتد لـ 5 أحواش مجاورة، حيث جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المتضررين، رجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي بمنزل الأول وأضافوا بنفوق 3 رأس ماعز واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.