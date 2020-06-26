انتهاء إجراءات 37 طلب تصالح في مخالفات بناء بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الانتهاء من إجراءات 37 طلب تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي تكلفة بلغت 18 مليون جنيه.

وناشدت المحافظ، الأهالي بالتقدم بطلبات التصالح قبل نهاية المدة المحددة قانونًا المقررة في 30 سبتمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أنها وجهت بتسهيل التعاملات في هذا الملف وعرض الحالات الخاصة به عليها بشكل دوري.

وناقشت الدكتورة منال عوض، الملف مع نائبها إسلام إبراهيم، وبيّنت أن من مميزات قانون التصالح، أن من يتقدم بذلك الطلب يحصل على شهادة تفيد بذلك، وبالتالي إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.

كما أكدت على خصم كافة الغرامات التي جرى تسديدها في المحكمة، ولفتت إلى أنه من يجري قبول طلب التصالح الخاص به، يحق له سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبالغ المستحقة خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة.

وبحسب قانون التصالح، فإنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب صاحب الشأن، كما يجوز أداء قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة.