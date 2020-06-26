تحرير 345 محضرا تموينيا خلال يومين بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، شن حملات تموينية على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

حيث صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن تحرير 345 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال يومين من الحملات التموينية والتى أسفرت عن تحرير 108 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و237 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير 15 محضر جنح بمراكز الباجور وبركة السبع وقويسنا ضد أصحاب محلات بقالة لعرضهم للبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى ،ومحضر أخر ضد صاحب مطعم بمركز الباجور لحيازتة 65 كجم بانيه و7 كجم كبدة منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها.

يأتى هذا فى إطار تشديد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.