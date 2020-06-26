غلق 5 منشآت طبية لمخالفتهم للاشتراطات في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 3 معامل للتحليل الطبية بمركزي شبين الكوم ومنوف، وغلق عيادة أسنان بناحية جنزور مركز بركة السبع ومستشفى خاص بناحية أم خنان مركز قويسنا لوجود مخالفات.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ إدارة المنشآت دون ترخيص، وعدم مطابقة المعامل للاشتراطات الطبية وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.