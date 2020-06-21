شكري: لدينا رؤية مشتركة مع تونس والجزائر لوقف الصراع العسكري في ليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر لديها علاقة مؤسسية مع تونس والجزائر، باعتبار أن الثلاث دول من أكثر الدول المتأثرة بعدم الاستقرار في ليبيا، ويجري التواصل مع البلدين ثنائيا أو في الإطار الثلاثي أو في إطار الجامعة العربية.

وأضاف "شكري" خلال اتصال هاتفي بفضائية "العربية"، موضحا أن الثلاث دول لديها رؤية مشتركة كانت دائمة تعزز الحل "الليبي- الليبي"، وتعمل على وقف الصراع العسكري، وتأكيد عدم وجود حل للأزمة الليبية من خلال اللجوء للأعمال العسكرية.

وأشار إلى أننا سنظل على هذا النهج ونعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر والانفتاح على كل الأشقاء في ليبيا للخروج من الأزمة التي استنفذت من مقدرات الليبية الكثير، وحان الوقت للعمل الجدي للحفاظ على استقرار ومصالح الشعب الليبي الشقيق.