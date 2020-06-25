ارتفاع تضخم المواد الغذائية في تركيا رغم الانخفاض عالميا

كشفت هيئة الإحصاء التركية، في تقرير لها، عن استمرار الارتفاع في معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية في تركيا خلال مايو الماضي، مشيرة إلى أنّ المتوسط السنوي لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنحو 12.9%، لتسجل أعلى مستوى خلال آخر 9 أشهر.

وأكد التقرير أنّ الفارق بين المؤشرين العالمي والتركي ازداد اتساعًا في ظل أزمة كورونا، وسجل في شهر أبريل الماضي 14 نقطة، بينما سجل في شهر مايو 19 نقطة، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

الكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون الزراعية، علي أكبر، أوضح أنّ استمرار تركيا في الاعتماد على الاستيراد أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنّ تركيا تستورد كامل استهلاكها من بعض المنتجات، وحتى وإن حدث تراجع طفيف في الكميات التي تستوردها تركيا، إلا أنّ تكلفة الاستيراد ارتفعت بسبب الظروف الحالية.

ورغم أنّ مؤشر أسعار المواد الغذائية الصادر عن منظمة الغذاء والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة، سجل تراجعًا في أسعار المواد الغذائية خلال مايو بنحو 3.1% الماضي مقارنة بالشهر السابق، فإنّه لا يبدو الأمر كذلك في تركيا.