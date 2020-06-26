الأرصاد: طقس السبت معتدل.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا السبت، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا والرياح معتدلة.

ويشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وأن يكون الطقس في جنوب الصعيد، شديد الحرارة، وأن تكون الرياح نشطة، كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود ليلاً، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحري، وأن تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، وأن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 26 والصغرى 19 ، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 والصغرى 27 ، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28 ، وأسوان العظمى 41 والصغرى 27.