مصادر: حالة رجاء الجداوي كما هي.. "بنديها منوم علشان متحسش بالألم"

كشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية أن حالة الفنانة رجاء الجداوي حرجة، ومازالت تعاني من مشاكل التنفس وموجودة على جهاز التنفس الاختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة، ولا يمكن إزالة الجهاز بأي حال من الأحوال في الوقت الراهن لأن نسبة الأوكسجين في الدم من غير الجهاز أقل من 55 والجهاز يقوم بتعويض النسبة الطبيعية والتي تصل أزيد من 55 لكي تتنفس بشكل عادي ودون توقف للرئتين، والحالة كما هي، ويتم منحها أدوية للنوم ولكي لا تشعر بصعوبة الجهاز وهي في معظم الوقت نائمة.

وأشارت المصادر الطبية لـ"الوطن"، أن المسحات التي تم عملها للفنانة رجاء الجداوي إيجابية لفيروس كرونا، وأن المسحات لا تهم في الوقت الحالة نتيجة دخولها في مشكلة أخرى وهي تليف الرئتين، وأن حقنها ببلازما المتعافين كان من الممكن أن يعطي نتيجة جيدة إلا أن المشكلة تعقدت بظهور أزمة التنفس، وأن الحالة الصحية كما هي ولم تتغير كثيرا منذ نقلها من غرفة العناية العادية إلى غرفة العناية المركزة ووصلت مدة بقائها بالعناية المركزة 21 يوما، حيث تم وضعها في البداية على جهاز سباب حتى تأخرت الحالة فتم وضعها على الجهاز الاختراقي أو الحنجري.

ومر على وجود الفنانة رجاء الجداوي بمستشفى عزل أبوخليفة 34 يوما قضت منهم 25 يوما في العناية المركزة و9 أيام أولى في العناية العادية، وتم نقلها بعد هذه المدة للعناية المركزة بالدول الأول من المستشفى بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة، ومنها ارتفاع شديد في درجة الحرارة وآلام في الصدر وضيق في التنفس وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسباب لنقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وتم حقنها ببلازما المتعافين وأجرت ثلاث مسحات كلها إيجابية للفيروس ومنذ 5 أيام تدهورت حالتها الصحية فتم وضعها على جهاز اختراقي لحفظ نسبة الأوكسجين في الدم لأكثر من 55% ومازالت بالعناية المركزة حتى هذه اللحظة.