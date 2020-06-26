سداد مقدم معاينة تقنين أملاك الدولة بالمنيا دون غرامة حتى نهاية الشهر

أعلنت محافظة المنيا، اليوم، أنه فيما يخص تقنين أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18لسنة 2017 ، فقد تقدم المواطنون على طلبات تقنين وتم تسجيلها على منظومة التقنين بالمحافظة وتم استخراج أذونات فحص ومعاينة ومقدمات تحرير عقود ولكن لم يقم أصحابها حتى الآن بسداد تلك المبالغ، وجميع المواطنين الذين صدر لهم أذونات للمعاينة والفحص سيتم قبول السداد دون غرامات تأخير حتى نهاية شهر يونيو الجارى.

ذكر بيان صادر عن المحافظة، أنه فى حال السداد من أول يوليو حتى نهاية الشهر سوف يتم إضافة غرامة مالية قدرها 2% من إجمالى قيمة المبلغ المحدد.

أكد البيان أنه تنفيذا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية فإنه فى حال عدم السداد فى الفترة المحددة والتى تنتهى فى 30يوليو يحق للدولة قانونا التصرف فى الأرض.

طالب البيان المواطنين الذين لم يتسلموا أذونات الصرف التوجه إلى المركز التكنولوجى لاستلام الأذونات الخاصة بهم وكذلك سيكون السداد فى نفس المواعيد المقرره.

وكان المحافظ قد شدد على رؤساء المراكز والمدن الاستمرار فى أعمال إزالة التعديات والتصدى لها ومواجهتها فى المهد، وعدم التهاون تنفيذا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.