"قتلناه صدفة".. اعترافات عاطلين خنقا سائق توك توك بشبرا

"قتلناه صدفة.. نصيبه بقى".. بهذه الكلمات اعترف عاطلان بقتل سائق توك توك من أجل سرقته بمنطقة شبرا الخيمة فى القليوبية.

وقرر المتهمان اصطياد سائق توك لقتله وسرقته بشكل عشوائي، واعترفا بارتكابهما للواقعة، وقررا بسابقة اتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية "توك توك" كرها عن قائدها بصورة عشوائية.

ووفقا للاعترافات فقد قام أحدهما بالانتظار بمكان العثور على الجثة بدراجة نارية "تروسيكل - ملكه"، وتوجه الآخر إلى موقف المطرية بالقاهرة لاستدراج أحد قائدي مركبات "التوك توك" بزعم توصيله لصديقه لتعطل دراجته النارية.

وأضاف المتهمون أنه عقب وصولهما قاما بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" واقتياده إلى حافة الترعة أسفل الطريق بعيداً عن أعين المارة، والإجهاز عليه بخنقه فأوديا بحياته، واستوليا على هاتفه المحمول والتوك توك وهربـا، وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "السكين")، و(مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستولى عليه التروسيكل "الخاص بأحدهما".