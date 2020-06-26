يعني إيه كلمة وطن؟.. انطلاق الدورة السابعة لصالون حنان يوسف أون لاين

عقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف في دورته السابعة بعنوان: "يعني إيه كلمة وطن؟"، عبر المنصات الإلكترونية "أون لاين"، تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي.

وأعربت حنان يوسف أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، عن سعادتها باستمرار نجاح دورات الصالون في حُلته الإلكترونية، سواء عبر صفحة الصالون على "فيس بوك" أو من خلال التطبيقات التفاعلية الأخرى مثل Zoom أو Microsoft’ teams.

إطلاق مسابقة إعلامية للشباب عن مفهوم الوطن

وقالت يوسف، إن اختيار موضوع الصالون عن معنى الوطن، جاء لمواكبة قضية مهمة نعيشها خلال الوقت الراهن، لذا رأى الصالون ضرورة طرح الموضوع في ضوء المستجدات الراهنة، مشيرة إلى أنها حرصت في إدارة الصالون على تناول القضية من مختلف المحاور سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا وفنيًا وثقافيًا، من خلال حوار مفتوح بين جمهور الصالون بين الأجيال تميز بالحيوية والشفافية.

وأضافت أستاذ الإعلام الدولي أن الصالون سعى إلى تشجيع الشباب للبحث والتعبير عن آرائهم حيال الموضوع من خلال إجراء مسابقة إعلامية بينهم لعرض وجهة نظرهم في مفهوم الوطن، وإرسال فيديوهات لإدارة الصالون واختيار الفائزين منهم، مشيرة إلى أن أحد أبرز أهداف الصالون رفع الوعي لدى الشباب تجاه القضايا المختلفة، خصوصًا مفهوم الوطن والانتماء لديهم، كونه أحد المنطلقات الأساسية لبناء وتكوين الشخصية المصرية.

وأوضحت يوسف أن إدارة الصالون بصدد نشر تلك التوصيات بعد جمع كل الأطروحات التي عرضت خلال الجلسة.

وناقش المشاركون مفهوم الوطن من الناحية السياسية والقانونية وحماية الأمن القومي، وحدود الوطن من أي تدخل خارجي، فضلا عن دور الفن والثقافة والإعلام في تعزيز قيمة الوطن.

المشاركون: الوطن يعني الأمن والأمان والكرامة والعزة

وشارك في الصالون عددٌ من خبراء السياسة والدبلوماسية والإعلام والفن من مصر والسودان والعراق وعدد من الدول العربية، إضافة إلى مجموعة متميزة من شباب الإعلاميين، وجاء من أبرز الحضور المستشار عدلي حسين، والسفير يوسف الشرقاوي، والدكتور ياسر الشامي، والدكتورة أميرة إحسان، والدكتورة داليا عثمان، والدكتور نادر محمد، والإعلاميين مصطفى المنشاوي، وإيمان نبيل، ومن السودان الإعلامي صلاح غريبة، ومن العراق الأكاديمي جمعة محمد من جامعة تكريت.

وخرج الصالون بمجموعة من التوصيات تسعى إلى تعزيز مفهوم الوطن لدى الجمهور بشكل عام والشباب بوجه خاص، حيث أسفر التواصل بين حضور الصالون عن مجموعة من الرؤى منها أهمية الجانب الدرامي والفني في معالجة مفهوم الوطن، وضرورة تعزيز تقديم تلك المعالجات التي من شأنها رفع مستوى الوطنية لدى الجمهور والشباب، كما حذر الصالون من المعالجات الدرامية والاعلامية التي تضر القضية بشكل عكسي.

يذكر أن فعاليات الصالون تحدث إلكترونيا منذ دورته الرابعة، بسبب الظروف التي تعيشها مصر ودول العالم بسبب فيروس كورونا.