وصول 9 رحلات طيران تقل 1465عاملا مصريا من العالقين.. اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الجمعة ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 23 رحلة طيران تحمل علي متنها 3795 راكبا إلى مطارات 6 دول : مصر ، والهند، ، والنيبال، المملكة المتحدة ، وبوتان ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 9 رحلات نقل 1465 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 9 سوف تصل إلي 3 هي مطار القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 9 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1465 عاملا ، الأولى علي الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية علي الكويتية رقم 1541 وتغادر الكويت 8.30 وعلي متنها 190 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة .

والثالثة علي الكويتية رحلة رقم 1645 قيام من الكويت 9.05 وعلي متنها 130 عاملا ، وصول مطار سوهاج ، أما الرحلة الرابعة العربية - مصر رقم 218 قيام من الكويت 14.10علي متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، والرحلة الخامسة علي الكويتية رحلة 1543 قيام من الكويت 14.15وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا .

أما الرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1721 قيام من الكويت 15.50 وتصل الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثامنة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 20.00 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة التاسعة علي طيران الجزيرة رقم 1613، وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.