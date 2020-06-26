مصادر: الجزء الثاني من "بـ 100 وش" خارج السباق الرمضاني المقبل

كشفت مصادر عن عدم وجود جزءٍ ثانٍ من مسلسل بـ "100 وش" في رمضان 2021.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن الفنانة نيللي كريم تعمل على مشروع تليفزيوني آخر هذه الفترة، خصوصًا مع إعلان المخرجة كاملة أبوذكري عن عدم خوضها السباق الرمضاني المقبل، مضيفة أن ما يحول تنفيذ الجزء الثاني من المسلسل هو اعتزام الفنان آسر ياسين المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" أمام الفنان كريم عبدالعزيز.

وأوضحت المصادر أن فكرة الجزء الثاني قائمة ولم يجر إلغاؤها، وربما يتم تنفيذها في العام بعد المقبل.

ويشارك في بطولة "بـ 100 وش" علا رشدي، شريف دسوقي، مصطفي درويش، إسلام إبراهيم، سلوي محمد علي، حنان يوسف، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبوذكري.