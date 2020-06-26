محكمة تركية تقضي بالسجن على سياسيين أكراد بأحكام تصل لـ 144 عاما

أصدرت محكمة تركية أحكامًا بالسجن لمدة تصل إلى 144 عامًا بحق 21 سياسيًا كرديًا، في القضية التي يحاكم فيها 50 سياسيًا من بينهم رؤساء بلديات كيزيل تابه وأرتوكلو، الذين تم عزلهما من منصبيهما في عام 2016، ضمن قضية "اتحاد المجتمعات الكردية" بمدينة ماردين.

وذكرت وكالة "ميزوبوتامايا" التركية، أن المحكمة التي تنظر ملف القضية منذ عام 2014، عقدت جلسة النطق بالحكم وأصدرت أحكامها بالسجن بحق عدد من المتهمين في القضية.

وصدر بحق 6 منهم أحكامًا بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، بينما صدر حكمًا بالسجن 6 سنوات و3 أشهر في حق 11 متهمًا، كما صدر حكم بالسجن 7 سنوات و6 أشهر بحق ثلاثة من المتهمين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضافت الوكالة، أن المحكمة أصدرت قرارًا بسجن متهم واحد لمدة 9 سنوات، بينما أصدرت برأت 10 من المتهمين، مع استمرار محاكمة 19 متهمًا على ذمة القضية نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تتهم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالتبعية لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات التركية كــ "منظمة إرهابية"، وتتخذ من هذا المنطلق فرصة للتضيق الدائم على أعضائه ونوابه في البرلمان والبلديات التي فاز بها.