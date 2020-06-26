الموعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين يوفنتوس وليتشي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإيطالي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة يوفنتوس وليتشي، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي

تنطلق مباراة يوفنتوس ضد ليتشي في تمام الساعة 21:45 مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو الحالي بتوقيت القاهرة، 22:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 23:45 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي

ومن المقرر أن تذاع مباراة يوفنتوس ضد ليتشي، عبر قنوات Setanta Sports Euro Asia ، Sport TV 2 Potugal، Premier Sports 1 HD، CBC SPORT HD، Varzish Sport HD.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

يدخل يوفنتوس المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.