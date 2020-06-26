باحث سياسي: الرئيس السيسي نجح في إعادة ترتيب دوائر السياسة الخارجية

قال الدكتور جمال رائف، الباحث السياسي، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، أعاد ترتيب دوائر السياسة الخارجية المصرية بشكل عام، كما أنه وضع الدوائر العربية والإفريقية أولوية للسياسة الخارجية المصرية.

وأضاف "رائف" خلال لقاء على شاشة التلفزيون المصري، أن الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه الحكم كانت لدول عربية إفريقية، وكانت دولة الجزائر وبعدها السودان 5 زيارات وإثيوبيا 7 مرات وبعدها توالت الزيارات للعديد من الدول العربية والإفريقية.

وأشار الباحث السياسي إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الدول العربية والإفريقية ظهر منذ تولية الحكم منذ 6 سنوات مضت، لافتا إلى أن مصر تجاوزت عقبة تجميد عضويتها فى الاتحاد الإفريقي عقب ثورة 30 يونيو بجدارة، إلى أن وصلت لرئاسة الاتحاد الإفريقي.