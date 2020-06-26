غادة والي: 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم

أطلقت منظمة الأمم المتحده للجريمة والمخدرات بفيينا التقرير السنوي حول أوضاع المخدرات في العالم، وذلك بمناسبه اليوم العالمي للمخدرات الموافق 26 يونيو من كل عام.

وصرحت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا unodc، أن التصدي للمخدرات يتطلب تضامنا دوليا وإقليميا وأن "كوفيد 19" زادت الموقف تعقيدا.

وأشار التقرير إلى أن 269 مليون إنسان يتعاطون المخدرات وأن 35.6 مليون يعانون من الإدمان وأن الأعداد زادت في 2019 بنسبه 30%؜ عن 2009.

وأكدت والي أن الدول النامية والفقيرة والفئات الأفقر هم الأكثر عرضه للمعاناة من آثار التعاطي حيث لا تتاح برامج العلاج والتأهيل بصورة كافية ومن الظواهر المقلقة أن واحد من كل ثلاثه مدمنين من النساء ولكن واحد من كل خمسة يتلقون العلاج من النساء بسبب الوصمة، كما أن تهريب المخدرات أثناء إغلاق المطارات والحدود تحول للترويج والاتجار عن طريق الانترنت والتهريب عن طريق الطرق البحرية في البحار والأنهار.

ومن ضمن المدمنين يوجد 11.3 مليون يستخدمون الحقن في التعاطي منهم 5.5 مليون يعانون من فيروس C و1.4 مليون يعاني من فيروس نقص المناعة الإيدز بسبب تداول الحقن.

ويعتبر مخدر الحشيش هو الأعلى استخداما حيث يستخدمه 192 مليون إنسان ويموت سنويا عدد يتخطى النصف مليون بسبب المخدرات، والأخطر هو انتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلقة والتي تحتوي على مواد كيماوية مدمرة لخلايا الجسم كما أن الوفيات بسبب مخدر الأفيون ومشتقاته زادت بنسبة 71% في الأعوام العشرة الأخيرة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات قد قدمت الدعم الفني لصندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي، وأشادت بمستوى الخطة الوطنية.

وعلى صعيد آخر استضاف مجلس الأمن، أمس، ولأول مره منذ تعيينها غادة والي، حيث استعرضت تقريرا شاملا حول الأوضاع في أفغانستان مع التركيز على المخدرات، حيث أنها المنتج الأكبر على مستوى العالم للأفيون وعرضت العلاقة الوثيقة بين المخدرات والإرهاب والفقر مطالبة دول العالم بعدم التوقف عن تقديم الدعم للشعب الأفغاني في حربه ضد المخدرات.