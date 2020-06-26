سفير كازاخستان بالقاهرة: استئناف رحلات الطيران من مصر

أعلن أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة عن استئناف رحلات الطيران من مصر، ضمن مجموعة من الدول "الفئة 2" التي تضم كلا من بولندا وأوكرانيا وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان، حيث يحصل القادمون من هذه الدول على شهادة اجتياز اختبار "بي سي . أر".

وأضاف السفير، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أنه في حالة عدم وجود هذه الشهادة يتم وضعهم في قائمة الأخطار، ويخضعون لاختبار "بي. سي. أر"، في غضون 48 ساعة أو العزل الذاتي لمدة 14 يوميًا، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تعتبر إيجابية لعودة السائحين الكازاخ إلى البلاد مع بدء استئناف حركة الطيران في مصر.