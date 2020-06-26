أصالة تكشف عن تعاونها الأول مع المحلن السعودي ياسر بو علي

أعلنت المطربة أصالة عن تعاونها الأول مع المحلن السعودي ياسر بو علي.

وكتبت أصالة عبر حسابها الخاص على "تويتر": "نهاركم سعيد أحبّتي، بيسعدني اليوم أعلن عنّ أوّل تعاون بيني وبين الخيال الموسيقي المُتدفّق، وصلة الوصل مابين الجمل الشرقيّه الأصيله والتطوّر الموسيقي الّذي لايتوقّعه أحد، فنّان خُلق ليضيف احتراماً لهذا العالم النّقي (الموسيقى)، ألحانه تحدّتني، سعيت كثيرا كيّ أُجاريها ياسر بوعلي".

يذكر أن الملحن محمد رحيم كان قد انتهاء تصوير أغنية "الحب والسلام" للفنانة السورية أصالة، وتحمل في طياتها رسالة موجهة لجميع أفراد الشعوب العربية بالسلام والحب.

ونشر رحيم صورا من كواليس تصوير الأغنية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق عليها: "الحمد لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة الاستثنائية صولا، وإن شاء الله بنوعدكم بعمل مختلف جدا في كل عناصره وتركيبة فنية لم تحدث من قبل، وإنتاج مشرف لشركة مصرية محترمة ومحترفة وعالمية، م/ مصطفى إسماعيل وإخراج ينافس أكبر اصدارات ظهرت في العالم للمخرج محمد القاضي".

وأضاف: "أتمنى من كل قلبي إن العمل يحوز على إعجابكم يا أجمل جمهور في مصر والوطن العربي والعالم".