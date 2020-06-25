محافظ مطروح خلال استقبال وزير السياحة: أول طائرة خارجية تصل 21 يوليو

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مساء اليوم الخميس خلال زيارته لمحافظة مطروح لتفقد عدد من المنشآت الفندقية والأثرية غدا الجمعة.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظة مطروح، إن هذه الزيارة تأتي مع بدء عودة حركة السياحة اعتبارا من أوائل شهر يوليو بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية مع الالتزام بالضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتباعد الاجتماعي وأدوات التعقيم والتطهير حفاظا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بها.

وأضاف المحافظ أن الاستعداد لاستقبال أول طائرة سياحية خارجية لمطروح في 21 يوليو المقبل.

ورافق محافظ مطروح خلال استقبال وزير السياحة والآثار كلا من الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام وأيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحة بمطروح ومسئولى غرفة المنشآت الفندقية بمطروح.