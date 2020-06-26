سياسي سعودي: قطر تغرد خارج السرب وديونها وصلت لـ 53 مليار دولار

قال الدكتور محمد صالح سليم، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية، إن السياسة القطرية لازالت تغرد خارج السرب، وضد مصالح الأمة العربية بأكملها، ولا تنظر إلى أعماقها الاستراتيجية الحقيقية بل تنظر إلى أعماقها المرحلية التكتيكية الوقتية، لافتا إلى أن الدين العام القطري بلغ 53 مليار دولار، بينما كان في 2017 حوالي 31 مليار دولار.

وأضاف "سليم" خلال اتصال عبر "سكايب" من جدة ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن قطر دأبت على الهروب إلى الأمام والتدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن الحرب الناعمة هي سلاح الإعلام المُعادي من خلال إنشاء قناة "الجزيرة" عام 1995، والتي اتخذت نهج "الضرب على المشاعر" واستخدموا نظريات كثيرة منها التأثير في سلوك الآخرين، كما استخدموا عدة أساليب منها التقطير والتزييف والتحوير بهدف ضرب الأمة العربية.

وأشار إلى أن منظمات العمل الدولية، ذكرت خلال تقاريرها انتهاكات قطر لحقوق العمال، لافتا إلى أن معظم اللاعبين في قطر كانوا أجانب، وعند اعتزالهم اللعب تُسحب منهم الجنسية، وهذا التفاف على الأنظمة والقوانين وهو أمر غير إنساني وغير أخلاقي.