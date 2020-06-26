غدا.. قافلة طبية مجانية بمستشفى طور سيناء العام

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، انطلاق قافلة طبية مجانية بمستشفى الطور العام، اعتبارًا من غدًا السبت وحتى الخميس الموافق 2 يوليو المقل، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع كلية طب الزقازيق، وجامعتي قناة السويس وعين شمس، ومعهد القلب.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم 13 تخصصا طبيا مختلفا، وهي "أشعة تشخيصية، وعظام، ومسالك بولية، وأطفال، وجراحة عامة، و الباطنة العامة، والأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد، والباطنة والكلى، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العيون، التخدير والرعاية المركزة، وجراحة القلب، واستشاري أمراض القلب".