قرر الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إحالة عدد من الأطباء وأطقم التمريض بمستشفى الطور العام للتحقيق العاجل، وذلك لعدم انضباطهم بالعمل، مشددًا على أهمية النظافة العامة للمستشفى واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، لمستشفى طور سيناء العام؛ للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى التزام وانضباط جميع العاملين بالمستشفى .

وتفقد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، خلال زيارته الأقسام الداخلية بالمستشفى، وتابع الحالات المرضية للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستماع لرأيهم في الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بأداء بعض أعضاء هيئة التمريض ووعدهم بالتكريم لدورهم الإيجابي في خدمة المرضى.