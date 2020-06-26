غدا.. نتفلكس تعرض الجزء الثالث من مسلسل DARK

تعرض منصة نتفلكس، غدا، الجزء الثالث من المسلسل الألماني DARK.

وحقق الجزء الأول والثاني نجاحا كبيرا، وترشح للكثير من الجوائز، وتقييمه على موقع IMDB، 8.8 من 10، وشارك في بطولته كارولين أيخورن ، لويس هوفمان، يورديس تريبل، ستيفان كامبويرث، ماجا شون وتمار بيلزيج.

يذكر أن منصة نتفلكس تعرض عدد من المسلسلات في الفترة القادمة، منها الجزء الرابع من مسلسل queen of the south، والذي يعرض يوم 11 يوليو.

كانت نتفليكس أعلنت عرض عدد من الأفلام في شهر يوليو، بينها فيلم The old Gard، وهو أكشن فانتازي، مدته ساعة و58 دقيقة، ومن بطولة تشارليز ثيرون، تشيويتل إيجيوفور، هاري ميلينج.

وأيضا فيلم Anne Frank Parallel Stories بطولة هيلين ميرين، آن فرانك، مارتينا جاتي.

و"القناع" بطولة جيم كاري، بيتر ريجيرت وكاميرون دياز، وإخراج تشاك راسل.

وفيلم "Carlito's Way"، يوم 1 يوليو، وهو من بطولة الممثل آل باتشينو وشون بن، وبينيلوب آن ميللر.. ومن إخراج براين دي بالما، وإنتاج عام 1993.

وأيضا The Disaster Artist يوم 23 يوليو، إخراج وبطولة الممثل الأمريكي جيمس فرانكو، وشاركه البطولة ديف فرانكو، سيث روجن، أليسون بري، جاكي ويفر وبول شير.