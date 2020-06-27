اليوم.. الكلدان الكاثوليك تخصيص أول قداس جماعي للصلاة للعذراء

أعلنت كنيسة بازيليك العذراء سيدة فاتيما للكلدان الكاثوليك، تخصيص صلاة أول قداس إلهي جماعي اليوم السبت، للسيدة العذراء مريم، وذلك بعد قرار الحكومة والكنيسة الكاثوليكية في مصر عودة فتح الكنائس أمام الأقباط للصلاة.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إن القداس سيختتم بالدورة بتمثال العذراء سيدة فاتيما والبركة الختامية للقداس بأيقونة أم المعونة الدائمة، كما يسبق القداس الإلهي صلاة المسبحة.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد قررت عودة فتح الكنائس بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والا يتجاوز عدد الحضور وقت القداس 25% من سعة الكنيسة.