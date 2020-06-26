غدا.. 3437 مسجدا تستقبل المصلين في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بإعادة فتح المساجد غدا، مع مراعاة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إنه جرى الانتهاء من تطهير وتعقيم المساجد، مشيرا إلى أن عدد المساجد التي تستقبل المصلين بدءًا من الغد 3437 مسجدا بنطاق المحافظة، مشددا على عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بأي تجمعات مثل إقامة صلاة الجنازة أو عقد القران.

وشدد عبد المؤمن على عدم فتح الأضرحة والمقامات وغلق جميع الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة وعدم فتح مصليات السيدات وعدم إقامة أي دروس علم أو ندوات أو مقارئ.

ووجه بضرورة ارتداء المصلين للكمامة واستعمال سجادة صلاة شخصية، مشيرا إلى أنه جرى وضع علامات للتباعد بين المصلين.