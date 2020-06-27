اليوم.. المجمع المقدس يضع خطة "الأرثوذكس" لإعادة فتح الكنائس

يترأس اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاعتماد خطة الكنيسة النهائية لفتح الكنائس.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسمها لـ"الوطن"، إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس ستتخذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حيث سيتم البدء بفتح الكنائس في المحافظات الأقل تضررا بالوباء، وذلك باعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة، كمرحلة أولى.

وكانت الكنائس الأرثوذكسية، فتحت خلال الفترة الماضية، باب العضوية الكنسية، من أجل تسجيل كل الأقباط لترتيب عودة فتح الكنائس، عبر اقامة اكثر من قداس في اليوم، على أن يحضر كل قبطي قداس واحد شهريا بصفة مؤقته، بشرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلالف الصلوات، وتوفير المطهرات، والالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير كواشف للحرارة على ابواب الكنائس.