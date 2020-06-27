باحث في الشأن الإيراني عن انفجار طهران: الغموض مازال مستمرا

قال الباحث في الشأن الإيراني، مسعود الفاك، إنه لايزال الغموض مستمرا، حول الانفجار الذي حدث أمس في طهران، لافتا إلى أن الغموض والتناقض، انعكس على وسائل الإعلام الإيرانية بشكل واضح.

وأضاف "الفاك"، خلال اتصال عبر "سكايب" لشاشة "العربية الحدث"، أن إحدى وكالات الأنباء، أعلنت أن الانفجار حدث في مخزن غاز في منطقة عامة، بينما قالت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، إن الانفجار حدث في مخزن غاز صناعي، في منطقة خالية من السكان.

وأوضح أن الوكالات الإيرانية، ظلت لا تقدم أي تفاصيل أخرى على عكس العادة، فإذا حدث انفجار في منطقة منشآت صناعية أو منشآت أخرى عادة وسائل الإعلام الإيرانية تعلن بسرعة تفاصيل وتقديم الصور والفيديوهات.

وأشار إلى أن الصور المتداولة نشرها ناشطين إيرانيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد الشكوك حول الانفجار، معقبا: "لو كان الانفجار في منطقة صناعية كما يقولون، لمادا لا يقدمون الصور عن المنشأة المدنية".