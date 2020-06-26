مساجد مكة المكرمة تستقبل أول صلاة جمعة بعد رفع الحظر

استقبلت مساجد مكة المكرمة، المصلين في أول صلاة للجمعة بعد رفع الحظر، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المساجد التزمت بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المصلين التي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتي تتضمن فتح الجوامع والمساجد قبل الأذان بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 20 دقيقة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة، وألا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة.

كما تشهد المساجد، تطبيق التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتاً ولبس الكمامة وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء .