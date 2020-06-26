إيبارشية طنطا تقرر عودة النشاط المسرحي في الصيف بشروط

أعلنت إيبارشية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن شروط جديدة لممارسة النشاط المسرحي الصيفي في الإيبارشية في ظل ما تمر به البلاد في الفترة الراهنة فيما يخص مواجهه فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإيبارشية في بيان لها: "إنه حرصا من الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها على سلامة كل أبنائه وفي نفس الوقت استثمار وقتهم بطريقة روحية مفيدة، فقد قرر أن يتم عمل نشاط مسرحي صيفي بشكل يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية وبصورة تستثمر أوقات أبنائنا في الصيف وتخدم خدمة التربية الكنسية، وعليه فسوف تتشارك لجنتا الطفولة والنشاط المسرحي بالإيبارشية في مسرحية (دروس مدارس الأحد) لمرحلة ابتدائي، وإعداد ترنيمة لكل درس تخدم الهدف المطلوب من الدرس يقدمها كورال الكنيسة بحيث أن تراعي الأعمال الأعمار المستهدفة، وتكون هذه الأعمال بمثابة وسيلة إيضاح تخدم كل خدام مرحلة ابتدائي في الكرازة كلها".

ومن المقرر أن يترأس غدا السبت، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاعتماد خطة الكنيسة النهائية لفتح الكنائس.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسمها لـ"الوطن"، إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس ستتخذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حيث سيتم البدء بفتح الكنائس في المحافظات الأقل تضررا بالوباء، وذلك بأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة، كمرحلة أولى.

وكانت الكنائس الأرثوذكسية، فتحت خلال الفترة الماضية، باب العضوية الكنسية، من أجل تسجيل كل الأقباط لترتيب عودة فتح الكنائس، عبر إقامة أكثر من قداس في اليوم، على أن يحضر كل قبطي قداس واحد شهريا بصفة مؤقته، بشرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الصلوات، وتوفير المطهرات، والالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير كواشف للحرارة على أبواب الكنائس.