حظك اليوم الجمعة 26-6-2020 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى ليخوض المغامرات بحثًا عن المعرفة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بوعي قبل أي خطوة واهتم اليوم بعملك وبتحديد ميزانية وبتنظيم نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك على التأثير في الجنس الآخر وفيمن حولك بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.