حظك اليوم السبت 27-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بقدرته على الصبر لأوقات طويلهن مما يجعله قادر على تنفيذ أهدافه بشكل صحيح، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يمدك الفلك بطاقة ويقظة هائلة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.