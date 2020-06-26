مطروح تستقبل أولى رحلات السياحة الخارجية 21 يوليو

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مطروح من ضمن المحافظات الثلاث التي ستستقبل السياحة الوافدة من الخارج بدءا من يوليو المقبل، لافتا إلى أن هناك دول طلبت عودة السياحة بمصر.

وتفقد الوزير خلال جولته بمطروح،عددا من الفنادق والمتاحف، من بينها متحف مطروح وهو جزء من المكتبة العامة، ومتحف روميل.

من جانبه أكد خالد شعيب، محافظ مطروح، جاهزية المحافظة لاستقبال السائحين من الخارج، حيث تصل أولى الرحلات الخارجية لمطروح 21 يوليو المقبل، موضحا أنه جرى اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للتوجيهات الصادرة من وزارتي السياحة والصحة.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح)، والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد.