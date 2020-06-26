عودة الحركة المرورية بطريق "المنصورة – أجا" بعد حادث سيارة

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة نقل، على طريق "المنصورة – أجا" بالقرب من قرية "نوسا الغيط" بالدقهلية، ما تسبب في تعطل حركة السيارات على الطريق.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالقرب من قرية "نوسا الغيط " محملة بالزيوت.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل دون مقطورة محملة بزيوت السيارات.

وتسبب الحادث في إصابة سائق السيارة محمود ع. ب.، 44 سنة - مقيم بمركز دكرنس، وجرى نقله إلى مستشفى أجا المركزي.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامى للسيارة، ما تسبب في انقلابها.

انتقلت قوات المرور ورئاسة مركز ومدينة أجا إلى موقع الحادث، وجرى فتح الطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .