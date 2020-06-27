تقدم هيئة البريد، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين، إمكانية طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، قسيمة طلاق، شهادة وفاة، قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، وذلك للتيسير على المواطنين.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لاستخراج القيد العائلى من هيئة البريد، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة لاستخراج القيد العائلى من مكاتب البريد

ـيمكن استخراج الإصدار الثاني و ليس أول مرة من مكاتب البريد.

ـيمكن استخراج الوثيقة في حال توفير البيانات التالية

الرقم القومي للعميل طالب الخدمة، الرقم القومي للمستفيد من الخدمة.

ـ علاقة العميل طالب الخدمة بالمستفيد، اسم الأم للمستفيد من الخدمة.

وأوضحت هيئة البريد، أنه يحق لمصلحة الأحوال المدنية رفض إصدار الوثيقة بعد مرور عدة أيام على قبول المعاملة حيث تقوم جهات الفحص والتدقيق لدى المصلحة بالتحقق من البيانات وقد يتم رفض تنفيذ بعض الطلبات لأسباب ترجع لمصلحة الأحوال المدنية.

وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يمكن للعميل استرداد رسوم الوثيقة .