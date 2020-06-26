مساجد جدة السعودية تستقبل المصلين وسط إجراءات احترازية

استقبلت مساجد محافظة جدة، اليوم، المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له عقب رفع التوقف عن صلاة الجمعة والجماعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المساجد تقيدت بالتعليمات المحددة من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح الجوامع والمساجد قبل الأذان بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة، وأن لا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة، مع تطبيق التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتاً، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

وأضافت أن المصلين حرصوا على ارتداء الكمامة وإحضار سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال، والوضوء في المنزل، إلى جانب التزامهم بعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.