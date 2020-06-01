"الطيران": استقبلنا 8 رحلات خلال 24 ساعة من جدة والرياض والكويت

استقبل مطارا القاهرة ومرسى علم الدوليان أمس الأحد، على مدار الـ24 ساعة، 8 رحلات استثنائية تسيرها الخطوط الجوية الكويتية، ومصر للطيران وإير كايرو للطيران لعودة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمطاري القاهرة الدولى، ومرسى علم الدولي، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت المصادر إلى أن الرحلات وصلت بواقع 4 رحلات من جدة، ورحلة واحدة من الرياض، ورحلتين من دولة الكويت.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.