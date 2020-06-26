طلاب بكفر الشيخ يطلبون إلغاء 3 أسئلة في امتحان اللغة الإنجليزية

أكد عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، صعوبة جزئتين في امتحان الإنجليزي، وقدم بعضهم شكاوى لوزارة التربية والتعليم لإلغاء 3 أسئلة وهم "الاختيار والترجمة والقصة"، مطالبين بالغائهم وإضافة درجاتهما كاملة في ظل ظروف فيروس كورونا.

وقال عبدالله محمود، أحد طلاب الثانوية بكفر الشيخ، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وتضمن بعض الجزئيات الصعبة، منها السؤال الاختيارى والقصة والترجمة مشيراً إلى أنه لم يستطع الإجابة على كل الاسئلة.

أضاف اشرف مسعد، أن الامتحان كان صعباً وأسئلته جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط ، مؤكدا انه سيتقدم بشكوى للوزارة حول سؤالي الترجمة والإختيارى حيث تضمنا نقاط من خارج المنهج.