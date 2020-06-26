السجن لرئيس حزب دنماركي متطرف حرق القرآن ولف أوراقه بلحم الخنزير

قضت محكمة دنماركية، اليوم، بسجن رئيس حزب "سترام كورس" اليميني المتطرف في الدنمارك راسموس بالودان، لمدة شهر بسبب عدد من جرائم من بينها العنصرية، حيث شملت أفعاله المثيرة نشر فيديوهات معادية للإسلام على قنوات التواصل الاجتماعي لحزبه، وحرق القرآن الكريم علانية، ولف أوراق القرآن في لحم الخنزير المقدد.

ويضاف للحكم بالسجن لمدة شهر الأخير، شهرين آخرين في حكم سابق في 2019 مع وقف التنفيذ بسبب العنصرية، أيضا، بحسب شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الإنجليزية، إضافة إلى السجن حُكم على "بالودان" بالاستبعاد من ممارسة العمل بالقانون، لمدة 3 سنوات، كجزء من عقوبته، وتعليق رخصة قيادته لمدة عام واحد وغرامة نحو 40 ألف كرونة دانمركية "أي 6 آلف دولار أمريكي"، بحسب بيان صادر عن المحكمة الدنماركية.

واقترب حزب "سترام كورس" (الخط الصلب) اليميني المتطرف في الدنمارك، من دخول البرلمان في الانتخابات الأخيرة في الدنمارك بسياسة تعتمد على حظر الإسلام وترحيل مئات الآلاف من المسلمين، وحصل الحزب على 1.8% من الأصوات في الانتخابات عام 2019، وهو أقل بقليل من نسبة 2% اللازمة لدخول البرلمان الدنماركي. ولفت "بالودان" الانتباه، للمرة الأولى، عام 2017، عندما بدأ في نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين على منصة "يوتيوب".

وواجه "بالودان"، 38 عاما، 14 تهمة بما في ذلك العنصرية والتشهير والقيادة الخطرة، وجادل بأنه لم ينفذ مقاطع الفيديو بنفسه، كما أصر على التمسك بتقاليد الدنمارك في "حرية التعبير"، فيما أدانته المحكمة، أيضا، بتهمة التشهير بامرأة من أصل صومالي في مظاهرة، عندما وصفها أنها عاهرة.