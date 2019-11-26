أقام مسلمو المدينة النرويج فعاليات للاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم في الشارع وسط تضامن كبير من مجتمع المدينة، نقلا عن "روسيا اليوم".

و جاء ذلك رد مسلمو النرويج بطريقتهم الخاصة على ناشطين عنصريين أقدموا على إحراق القرآن الكريم في بلدة كريستيانساند، جنوبي البلاد.

A week ago they burnt the Quran and tried to spread hate. Today we stood together and listened to this beautiful Quran. They thought they could separate us, but we only got stronger.

In my ass Sian#sian #unite #islam #muslims #norway #racism #quran pic.twitter.com/MguffdlXLT — Mariam (@mariammorjan) November 23, 2019

ووقع الحادث في الـ17 من شهر نوفمبر الجاري عندما قامت مجموعة من أفراد جماعة يمينية متطرفة تسمى "أوقفوا أسلمة النرويج" (SIAN) بتنظيم مظاهرة في كريستيانساند، حاولوا خلالها حرق نسخة من المصحف.

وأظهرت لقطات من الحادث لاجئا سوريا استقر مؤخرا في النرويج يقفز فوق السياج ويركل لارس ثورسين زعيم المتطرفين الذي كان يحرق المصحف، ثم تدخلت الشرطة واقتادت ثورسين والشاب المسلم للحجز.

وبعد الحادث تلقى أفراد من الجالية المسلمة دعما كبيرا من النرويجيين، حيث تجمعت مجموعة من سكان كريستيانساند أمام مسجد بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، للتعبير عن تعاطفهم مع المسلمين حاملين لافتات مكتوبا عليها شعارات "معا حتى لو كنا مختلفين".