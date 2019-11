أقام مسلمو المدينة النرويج فعاليات للاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم في الشارع وسط تضامن كبير من مجتمع المدينة، نقلا عن "روسيا اليوم".

و جاء ذلك رد مسلمو النرويج بطريقتهم الخاصة على ناشطين عنصريين أقدموا على إحراق القرآن الكريم في بلدة كريستيانساند، جنوبي البلاد.

A week ago they burnt the Quran and tried to spread hate. Today we stood together and listened to this beautiful Quran. They thought they could separate us, but we only got stronger.

