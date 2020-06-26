رسالة من الكهرباء إلى المواطنين بسبب الطائرات الورقية

خاطبت شركة كهرباء الغربية، رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتنبيه على المواطنين، عدم الصعود على أعمدة الكهرباء لفك الطائرات الورقية، ما يتسبب في تعريض حياتهم للخطر، إلى جانب تسببها في انقطاع التيار الكهربائي.

وتضمن الخطاب، التنبيه على المواطنين من خلال مكبرات المساجد لتوعيتهم، بعدم صعود أي شخص غير مختص على أعمدة وأبراج الكهرباء نهائيا، وذلك بسبب فك الطائرات الورقية وخلافه، وذلك لخطورة الوضع وحفاظا على أرواح المواطنين.

وناشدت المهندسة أماني هاشم، رئيسة قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، المواطنين بضرورة الرقابة على أطفالهم عند اللعب بالطائرات الورقية، مشيرة إلى أنها " تقع على أسلاك وأعمدة الإنارة، وتتسبب في إتلافها وحدوث أعطال الكهرباء".